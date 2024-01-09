Стало известно, насколько изношена инфраструктура ЖКХ в России Депутат Разворотнева: в аварийном состоянии находится 40% инфраструктуры ЖКХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аварийном состоянии в России находится 40% инфраструктуры ЖКХ, заявила заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, которые приводит URA.RU, программа по восстановлению есть, однако ее используют не все регионы. В прошлом году, например, регионы освоили лишь 6% средств, выделенных на эти цели.

Износ нашей коммунальной инфраструктуры очень велик. В 2022 году у нас был Госсовет, посвященный теме ЖКХ. Там озвучивали, что 40% коммунальной инфраструктуры требуют замены или тотальной реконструкции, — сказала Разворотнева.

Депутат отметила, что проблема заключается также и в высокой нагрузке на сети. По ее словам, новые дома часто подключают к старым объектам без модернизации инфраструктуры. И в этом отношении ситуация «пока грустная», говорит Разворотнева.

Сейчас количество ветшающей инфраструктуры опережает восстановление, к сожалению. Плюс на это еще наложился длительный холодный период. Неудивительно, что во многих местах не выдержали все эти старые системы, — говорит она.

Ранее в МЧС сообщили, что жители 57 многоэтажных домов в Подмосковье остаются без теплоснабжения после многочисленных аварий в регионе из-за морозов. При этом уточняется, что подача тепла восстановлена в 116 многоквартирных домах.

До этого Светлана Разворотнева заявила, что аварии на подмосковных котельных произошли по вине органов местного самоуправления. По ее словам, эксплуатация изношенных мощностей происходит в регионе с надеждой на авось.