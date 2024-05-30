Стало известно, насколько и когда проиндексируют пенсии военным Силуанов: с 1 октября пенсии военным проиндексируют на 5,1%

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В России с 1 октября будут проиндексированы пенсии военным пенсионерам, в планах увеличение показателей на 5,1%, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр также подчеркнул, что до этого по прогнозам инфляции планировалась индексация на 4,5%, передает ТАСС.

В связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующие изменения в механизм исчисления пенсий. В этом случае пенсионный коэффициент меняется с 1 октября 2024 года, то есть пенсионеры получат более высокие пенсии, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин расширил права семей погибших военнослужащих, включая участников специальной военной операции. Речь идет о пенсиях по потере кормильца. Российский лидер подписал закон, согласно которому жены и дети погибших военнослужащих будут получать две пенсии. Уточняется, что инициатива касается военных, служивших по призыву, участвовавших в СВО и тех, кто входил в состав добровольческих формирований.

До этого стало известно, 1 июня 2024 года увеличенную пенсию будут получать граждане России, которым в мае исполнилось 80 лет. Уточняется, что размер дополнительных выплат увеличится в два раза, пересчет пройдет в автоматическом режиме.