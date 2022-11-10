Стало известно наиболее вероятное слово года в России Филолог Баранов: самым вероятным словом года в России станет «спецоперация»

Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

В России словом года на этот раз с высокой долей вероятности станет «спецоперация». Такое предположение в интервью радио Sptnik сделал филолг, сотрудник Института русского зяыка имени Виноградова Анатоли Баранов. Он при этом подчеркнул, что данное слово имеет несколько конкурентов.

Словом года в России, очевидно, станет «специальная военная операция», правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет «спецоперация», или СВО. Все-таки это самое главное событие, которое произошло в 2022 году, — сказал Баранов.

Он пояснил, что научные организации стран, выбирая слово года, ориентируются в том числе на важность понятий, выражаемых лексическими единицами. По этому критерию определить слово 2022 года в России достаточно легко. Кроме того, «спецоперация» подходит по такому критерию, как частота упоминания в СМИ и социальных сетях.

Я думаю, что и по частоте употребления «спецоперация» лидирует, и по широте употребления, но это подсчитают потом, — добавил филолог.

Конкуренцию «спецоперации», по мнению Баранова, могут составить только два слова — это «мобилизация» и «прилет». Особенности употребления последнего слова в текущем году изменились и если раньше требовалось пояснять, что и откуда приетело, то то теперь лексема используется самостоятельно.

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