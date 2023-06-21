Стало известно, надо ли удалять родинки у детей Дерматолог Егорова посоветовала ориентироваться на рекомендации врачей по удалению родинок

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Некоторые родители задумываются об удалении детям родинок, чтобы снизить риски развития агрессивного рака, меланомы. В разговоре с aif.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова предостерегла взрослых от этого шага, если нет показаний врачей. Она подчеркнула, что это в особенности касается маленьких детей.

Как уточняет издание, родинки обычно удаляются с затрагиванием здоровых тканей вокруг. Иногда после процедуры на теле ребенка могут оставаться шрамы. Егорова отметила, что, в связи с этим, избавляться от родинок в детском возрасте из-за психологического дискомфорта, который может появиться на фоне неудачного расположения невуса, или эстетических соображений не следует.

Врачи выделяют среди показаний для удаления изменение цвета родинки или ее формы, а также кровотечение. Кроме того, процедуру могут предложить, когда невус расположен в неудобном месте, например, в паховой области, из-за чего родинка постоянно травмируется, а также если ребенок постоянно сам расчесывает ее или пытается сорвать.

Егорова советует обращаться к хирургу или онкологу. По ее словам, при этом ни один детский специалист не станет удалять родинку, которая не вызывает опасений. Дерматолог призвала внимательно следить за негативными сигналами на теле ребенка.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что российские врачи разработали специальное приложение, которое поможет определить злокачественную родинку. Искусственный интеллект анализирует образование на коже, учитывая цвет, размер, форму и динамику развития образования на коже.