Стало известно, на сколько застройщики могут снизить цены не в ущерб себе Риелтор Барсуков: застройщики могли бы снизить цены на жилье на 10% без потерь для себя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девелоперы могли бы снизить цены на жилье в новостройках на 10% без потерь для себя, рассказал NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он отметил, что стоимость этого вида жилья зависит в том числе от субсидирования ставок ипотечного кредитования.

Если застройщик субсидирует ставку — это одно, если нет — это другое. 2022-й показал, что при тех ценах, которые у них есть, чтобы обеспечить спрос, они готовы были банкам выплачивать комиссионные вознаграждения, чтобы снижать ставки по ипотеке для увеличения спроса. В районе 10% снижения цены для застройщиков не станет критичным, но это такая условная вещь, которую в лоб считать не очень красиво, — объяснил Барсуков.

Ранее риелтор заявил, что девелоперы вряд ли снизят цены по просьбе главы Минстроя Ирека Файзуллина. По его мнению, недавнее аналогичное обращение президента РФ Владимира Путина к бизнесу с просьбой обеспечить спрос в отрасли также похоже на «политическую игру». Эксперт подчеркнул, что компании также не могут возводить жилые дома за меньшие средства в ущерб качеству зданий.

Ранее Файзуллин заявил, что практически 80% квартир в новостройках покупают с помощью ипотечного кредитования. Глава Минстроя добавил, что хочет задать некоторым застройщикам вопрос о снижении цены для улучшения продаж. По его словам, такие возможности есть на разных территориях.