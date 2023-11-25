Стало известно, на сколько подорожают елки перед Новым годом Рослесхоз: цены на новогодние елки могут вырасти на 100 рублей за метр

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Причин для подорожания новогодних елок в России в этом году нет, сообщил «Аргументам и фактам» глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, цены из-за инфляции могут вырасти лишь до плюс 100 рублей за каждый метр.

Особых причин подорожания елок нет. Цены, конечно, немного вырастут — инфляция же есть. Может, на 100 рублей за метр, может меньше. От региона зависит, — отметил глава ведомства.

Глава Рослесхоза отметил, что по сравнению с заготовкой деловой древесины «новогодние заработки приносят копейки». Как правило, зачастую на рынках и базарах продают не целые елки, а срубленные верхушки деревьев, которых выращивали и валили для каких-либо других целей на специализированных предприятиях.

Ранее эколог Максим Шингаркин заявил, что покупка елки или сосны, выращенной к Новому году на специальной плантации, не нанесет природе никакого вреда. Специалист пояснил, что количество срубленных под Новый год деревьев является «статистической погрешностью» в сравнении с масштабами другого влияния человека на природу. А вот искусственная ель куда менее экологична: на производство пластмассового дерева уходит гораздо больше ресурсов, чем на выращивание живого, которое не требует специальной обработки.