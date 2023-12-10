Стало известно, на сколько подорожают елки перед Новым годом Рослесинфорг: елки перед Новым годом подорожают на 100–200 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Перед новогодними праздниками цены на елки и другие хвойные деревья вырастут, передает «Парламентская газета» сообщение Рослесинфорга. Ценовой пик будет с середины месяца до 28 декабря, за одно дерево придется отдать примерно на 100–200 рублей больше.

Если в прошлом году елку в 1,5–1,7 метра на базарах продавали в среднем за 1200 рублей, а сосну — за 1500, то в этом сверху можно будет докинуть еще рублей 100–200 <...>. Ценовой пик в этом году будет наблюдаться с 12–15 по 28 декабря, — отметили в организации.

Дороже всего обойдутся импортные деревья. Елки, доставленные по параллельному импорту через белорусскую границу, могут быть дороже на 1000 рублей.

До этого глава Рослесхоза Иван Советников сообщал, что особых причин для подорожания новогодних елок в России в этом году нет. По его словам, цены из-за инфляции могут вырасти до плюс 100 рублей за каждый метр в зависимости от региона.

Ранее эколог Максим Шингаркин отметил, что покупка елки или сосны, выращенной к Новому году на специальной плантации, не нанесет природе никакого вреда. Специалист пояснил, что количество срубленных под Новый год деревьев является «статистической погрешностью» в сравнении с масштабами другого влияния человека на природу. А вот искусственная ель куда менее экологична: на производство пластмассового дерева уходит гораздо больше ресурсов, чем на выращивание живого, которое не требует специальной обработки.