Стало известно, на сколько подорожали сеты обедов на ПМЭФ SHOT: на 8% подорожали классические сеты обедов на ПМЭФ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Классические сеты обедов на Петербургском экономическом форуме — 2024 подорожали на 8% по сравнению с прошлым годом, информирует SHOT. Авторы канала представили фотографии меню. Судя по снимку, вместо 4,5 тысячи рублей за сет теперь придется отдать 4,9 тысячи.

Обед предполагает закуску, суп, горячее на выбор, десерт и напиток. Также представлен сет для вегетарианцев. Создатели меню включили рукколу с телятиной, уху из форели и сига, каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав, филе морского карася с овощным жульеном и «Наполеон» со свежими ягодами. В качестве напитка предлагается минеральная вода, чай, кофе или ягодный морс.

Другие сеты предлагают стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана, медовик со свежими ягодами и другие позиции. В двух обедах десерты повторяются — кокосовый мусс есть в вегетарианском меню.

Ранее стало известно об участии президента России Владимира Путина в работе ПМЭФ-2024. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что форум проводится под патронажем российского лидера. Путин будет участвовать в работе ПМЭФ-2024 с 5 по 7 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства уже готовится к Петербургскому международному экономическому форуму. По его словам, Путин выступит на пленарном заседании и проведет ряд встреч с представителями иностранных делегаций.