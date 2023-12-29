Стало известно, на сколько подорожает вино после новогодних праздников Профессор РЭУ Чеглов: вино после праздников подорожает на треть

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Акцизы на вино повысят с мая, однако подорожание начнется уже после новогодних праздников, рассказал агентству ПРАЙМ профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Эксперт напомнил, что согласно подписанному в конце ноября закону, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (с 34 до 108 рублей за литр).

Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены, — отметил эксперт.

По его словам, сначала изменятся ценники на дешевое вино. Позднее вырастут в цене и более дорогие напитки. К лету средний чек за вино может вырасти на треть, резюмировал собеседник агентства.

Ранее диетолог Елена Тихомирова рассказала, что алкогольные коктейли могут нанести вред организму из-за большого количества сахара. Врач предупредила, что после употребления коктейлей на следующий день человек может слечь с сильной головной болью. Из алкоголя Тихомирова посоветовала отдавать предпочтение сухому вину либо 40-градусным напиткам. Это могут быть текила, коньяк или виски, уточнила она.

Врач Елена Малышева сообщала, что отказ от чрезмерного употребления алкоголя и жирной пищи в новогоднюю ночь поможет избежать риска развития панкреатита. Она объяснила, что чем больше алкоголя в организме, тем выше шанс развития смертельно опасной болезни, поскольку спиртное разрушает поджелудочную железу.