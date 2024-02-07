Стало известно, на сколько подешевели яйца в России Росстат: куриные яйца подешевели на 2,58% с начала года

В России продолжают падать цены на куриные яйца, сообщила пресс-служба Росстата. По информации ведомства, с 30 января по 5 февраля стоимость продукта упала на 0,7%, а с начала 2024 года — на 2,58%. Кроме этого, зафиксировано снижение цен на куриное мясо, крупу, подсолнечное масло и другие товары.

Снизились цены: на яйца куриные (-0,7%), мясо кур (-0,5%), крупу гречневую (-0,4%), пшено (-0,3%), консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сахар-песок, сыры твердые, полутвердые и мягкие (-0,2%), консервы овощные для детского питания, колбасы полукопченые и варено-копченые (-0,1%), — говорится в сообщении Росстата.

При этом за последнюю неделю подорожали огурцы — на 4,6%, капуста — на 4,2%, свекла — на 2,3%. Кроме этого, замечен рост цен на морковь, лук, картофель, помидоры, яблоки, черный чай и поваренную соль. Подорожание этих продуктов не превышает 1,6% от стоимости.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции, вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский ранее заявил, что ситуация с резким повышением цен на яйца в России является прямым недочетом Минсельхоза. По его мнению, ведомство не просчитало рынок.