Стало известно, на какую пенсию рассчитывают россияне Опрос: 47% россиян рассчитывают на пенсию в размере 50–100 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина россиян заявили, что для комфортной жизни они хотят получать пенсию в размере 50–100 тысяч рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные опроса «Работа.ру» и «СберНПФ». При этом подавляющее большинство опрошенных заявили, что рассчитывают на дополнительный заработок при выходе на пенсию.

Отмечается, что на пенсионные выплаты в размере от 50 до 100 тысяч рассчитывают 47% респондентов. При этом 18% россиян признались, что для полного комфорта им потребуется больше: от 100 до 150 тысяч рублей. 20% хотели бы получать от 200 тысяч рублей и больше. Скромных людей оказалось на порядок меньше — лишь 15% россиян признались, что им хватило бы и 50 тысяч рублей для безбедной жизни.

84% участников опроса заявили, что планируют получать дополнительный заработок при наступлении пенсионного возраста. 46% респондентов готовы жить на собственные накопления, 43% надеются на отложенные заранее на сберегательные счета средства. При этом 24% россиян хотят получать доходы от собственного бизнеса, а 19% уверены, что им будут оказывать материальную помощь родственники.

Также 84% опрошенных отметили, что планируют выйти на пенсию после 50 лет, из них 24% уверены, что и к 60 годам это не удастся сделать. Лишь 16% хотят уйти на пенсию до 50 лет, причем 6% из них — до 35 лет.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что пенсия в 40 тысяч рублей является мечтой для большинства россиян. По его мнению, движение в сторону увеличения пенсий может стать серьезным шагом к улучшению качества жизни. Он рассказал, что уровень обеспечения неработающих пенсионеров, к которому стремится правительство, составляет от двух до двух с половиной прожиточных минимумов.