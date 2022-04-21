Стало известно, на чём готовы экономить россияне

Чтобы сохранить сбережения, россияне чаще всего готовы сократить траты на развлечения и алкоголь, приводит РИА Новости данные исследований аналитиков Почта Банка. В опросе приняли участие порядка 2 тысяч человек из разных регионов страны в возрасте от 17 до 56 лет.

Так, 26% опрошенных признались, что в первую очередь снизят расходы на отдых и развлечения, 22% — на алкоголь, — говорится в сообщении.

Повременить с покупкой техники готовы 18% респондентов, отложить поход за одеждой и обувью — 13%, сократить траты на красоту и уход — 8%, на продукты — 5%. При этом 8% опрошенных не готовы экономить ни на какой статье расходов.

Сообщается, что четверть респондентов уже умерили свои расходы более чем на 20%, ещё 24% снизили траты на 10–20%. Вместе с тем 40% опрошенных признались, что затягивать пояса пока не начали и наблюдают за развитием ситуации.

Ранее финансовый аналитик Виталий Кулагин предрёк снижение цен на ряд товаров в России в ближайшее время. По его мнению, в первую очередь снизятся цены на продукцию из Китая.