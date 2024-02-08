Стало известно, на что россияне тратили деньги в 2023 году SuperJob: россияне потратили больше всего денег на гаджеты в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми дорогими покупками жителей России в 2023 году стали гаджеты, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. Больше всего денег на девайсы потратили 28% граждан. Еще 18% россиян сообщили, что много затрат у них уходило на одежду и обувь, а самым дорогим приобретением 12% жителей страны стали путевки и бытовая техника.

По данным опроса, москвичи чаще остальных россиян называли оплату обучения самой большой тратой за прошлый год. При анализе статей расходов специалисты определили, что много денег россияне тратят на продукты питания. Расходы на еду назвали основными 71% граждан страны. На втором месте оказались коммунальные платежи (39% россиян). Третью строчку в списке заняли выплаты по кредитам и ипотеке.

Опрос проводился с 12 по 23 января среди жителей старше 18 лет. Анкетирование осуществлялось в 362 населенных пунктах России.

Ранее сообщалось, что более половины россиян имеют дополнительную работу помимо основной. Из 10 тысяч опрошенных граждан 54% заявили, что подрабатывали в последний год, и многим из них это приносит дополнительно 10–30% ежемесячного дохода. Чаще всего подработкой занимались специалисты, занятые физическим трудом, и квалифицированные рабочие.