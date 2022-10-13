РБК провел опрос уполномоченных по правам человека в субъектах РФ о том, с какими проблемами чаще всего обращаются к ним мобилизованные или их семьи. Больше всего жалоб поступило из-за несоответствия мобилизованного приоритетным критериям призыва, формального проведения медосмотра или его отсутствия, а также проблем с экипировкой.
По словам омбудсмена Омской области Ирины Касьяновой, самыми распространенными являются обращения о несоответствии мобилизованных установленным критериям — возрасту, состоянию здоровья, наличию иждивенцев. Другие омбудсмены также рассказали о необоснованном призыве лиц, не принимавших ранее участие в боевых действиях или об имеющихся у них законных основаниях в отсрочке от призыва. В Татарстане обратили внимание на призыв граждан, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, супруги и престарелые родители, а также дети-инвалиды.
Вторыми по числу обращений являются жалобы на медицинский осмотр или на проблемы со здоровьем. Одним из самых распространенных доводов для обращений является непроведение медицинской комиссии для установления заболеваний, препятствующих прохождению службы по мобилизации и несогласие с результатами медицинского освидетельствования. Сейчас правозащитники рекомендуют перед медицинским освидетельствованием в военкомате обследоваться самостоятельно и собрать максимум документов. Еще ряд жалоб в разных регионах касался проблем с обмундированием, экипировкой и условиями содержания мобилизованных.
Ранее сообщалось, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) готовит пакет предложений правительству РФ, который содержит введение военно-врачебных комиссий для оценки годности резервистов. Отмечается, что о необходимости и отсутствии в ряде регионов обязательных медкомиссий для мобилизуемых эксперты говорят уже давно, а с жалобами на отсутствие медицинского контроля в СПЧ обращаются в том числе региональные омбудсмены и представители военного командования. Также СПЧ намерен просить правительство установить критерии брони от мобилизации, включая номера специальностей, разбивку по возрасту и наличию военно-учетной специальности.