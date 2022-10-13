РБК провел опрос уполномоченных по правам человека в субъектах РФ о том, с какими проблемами чаще всего обращаются к ним мобилизованные или их семьи. Больше всего жалоб поступило из-за несоответствия мобилизованного приоритетным критериям призыва, формального проведения медосмотра или его отсутствия, а также проблем с экипировкой.



По словам омбудсмена Омской области Ирины Касьяновой, самыми распространенными являются обращения о несоответствии мобилизованных установленным критериям — возрасту, состоянию здоровья, наличию иждивенцев. Другие омбудсмены также рассказали о необоснованном призыве лиц, не принимавших ранее участие в боевых действиях или об имеющихся у них законных основаниях в отсрочке от призыва. В Татарстане обратили внимание на призыв граждан, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, супруги и престарелые родители, а также дети-инвалиды.



Вторыми по числу обращений являются жалобы на медицинский осмотр или на проблемы со здоровьем. Одним из самых распространенных доводов для обращений является непроведение медицинской комиссии для установления заболеваний, препятствующих прохождению службы по мобилизации и несогласие с результатами медицинского освидетельствования. Сейчас правозащитники рекомендуют перед медицинским освидетельствованием в военкомате обследоваться самостоятельно и собрать максимум документов. Еще ряд жалоб в разных регионах касался проблем с обмундированием, экипировкой и условиями содержания мобилизованных.