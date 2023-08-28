Стало известно, на что чаще всего копят россияне Сбербанк: россияне чаще всего копят на финансовую подушку безопасности

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Чаще всего граждане РФ откладывают деньги на финансовую подушку безопасности и на покупку автомобиля, такие данные исследования Сбербанка приводит РИА Новости. Среди наиболее экзотических вариантов накоплений — на стоматолога и на новые часы.

Чаще всего, открывая вклад, люди думают о формировании финансового резерва — такая цель фигурирует в названиях вкладов более чем у двух миллионов вкладчиков банка, — говорится в исследовании.

Второе место занимает желание приобрести личный автомобиль, с этой целью деньги копят более 630 тысяч вкладчиков. Примерно одинаковое число граждан собирают средства на новую технику, праздники, недвижимость и отдых — так обозначили свои цели по полмиллиона граждан. Также среди популярных целей — помощь семье и родителям, здоровье и образование. Среди наиболее редких целей — накопления на стоматолога (41 тысяча вкладчиков) и покупка новых часов (6 тысяч вкладчиков).

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал откладывать 10% дохода, чтобы обеспечить себя подушкой безопасности. Также он отметил, что сумма сбережений должна составлять один-два месячных оклада. Эксперт подчеркнул, что если силы воли самостоятельно откладывать деньги нет, то можно воспользоваться соответствующими услугами банка. По словам Беляева, средства будут автоматически списываться в копилку или на сберегательный счет.