Стало известно, можно ли загорать детям Онколог Горбачева предупредила об опасности загара для детей

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Детям не следует целенаправленно загорать из-за опасного воздействия солнечных лучей, предупредила главный внештатный специалист-онколог Минздрава Забайкальского края Ольга Горбачева. В беседе с «МК в Чите» врач отметила, что ребенок рискует быстро перегреться, находясь не в тени. До 3,5 лет детям ни в коем случае нельзя бывать на солнце без головных уборов и легкой одежды.

Целенаправленно детям загорать ни в коем случае нельзя. Их кожа особенно нежная и тонкая, а процессы выработки меланина в ней еще несовершенны, поэтому прямые солнечные лучи для малышей опасны. Дети очень быстро перегреваются, поэтому в самое пекло им ни в коем случае нельзя находиться там, где нет тени, — пояснила Горбачева.

По словам онколога, также категорически запрещено загорать людям со злокачественными новообразованиями, системной волчанкой и в период обострения псориаза. Женщинам нельзя находиться на солнце при гинекологических заболеваниях. Кроме того, на восприимчивость к солнечным лучам влияют некоторые лекарственные препараты и косметические средства. С осторожностью стоит загорать при наличии большого количества родинок. Горбачева пояснила, что это связано с риском развития онкологических заболеваний.

Терапевт Павел Раменский ранее предупредил, что признаками обгорания на солнце являются покраснение кожи, сильная боль, отек, тошнота и головокружение. Он посоветовал нанести на поврежденные участки тела охлаждающий гель или лосьон, содержащий алоэ вера или пантенол.