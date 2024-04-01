Стало известно, можно ли восстановить уничтоженный мост в Запорожье Рогов: важный для ВСУ мост в Запорожье не смогут восстановить

Фото: МО Украины

Важный для украинской армии мост, уничтоженный авиаударом ВС РФ в Гуляйполе, невозможно будет восстановить в краткосрочной перспективе, заявил РИА Новости председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что на одном из берегов разрушены опоры сооружения.

Мост в краткосрочной перспективе восстановлению не подлежит. Разрушены не только пролеты, но и две опоры на одном из берегов, — сказал он.

Рогов добавил, что из-за уничтожения моста снабжение украинских войск на передовой будет затруднено. Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил об уничтожении важного для ВСУ моста в Запорожской области. По данным канала, ВС России систематически выводят из строя мосты в зоне проведения боевых действий, нарушая логистику украинской армии. Минобороны РФ информацию не комментировало.

1 апреля Минобороны России опубликовало кадры работы российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Экипажи самолетов поразили командный пункт и живую силу украинских войск на Южно-Донецком направлении. Как уточнили в ведомстве, удар наносился при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.