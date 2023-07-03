Стало известно, можно ли удалять родинки летом Дерматолог Егорова посоветовала не удалять родинки летом

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Лучше отказаться от удаления родинок летом, посоветовала врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она рассказала aif.ru, что подходящим временем для этой процедуры считается осенне-зимний период. Это связано с тем, что так снижается риск воздействия прямых солнечных лучей на зону удаления. Егорова предупредила, что из-за ультрафиолета повышается вероятность пигментации, появления ожогов на коже и развития воспалительных процессов, которые могут вызвать раковые клетки.

Как уточняет издание, при необходимости удалять родинку летом можно. Так, показаниями для удаления являются опасное расположение невуса, когда родинка постоянно травмируется. Кроме того, многие решаются на эту процедуру по эстетическим причинам.

Егорова советует соблюдать меры предосторожности, если пришлось избавиться от родинки в летний период. Место удаления необходимо прикрывать одеждой при выходе на солнце. Также обязательно следует использовать солнцезащитные кремы с высокой степенью защиты. Заклеивать место родинки можно специальными накладками или пластырем.

Дерматолог ранее рассказала, что удалять родинки детям можно только по показанию врачей. Специалисты выделяют среди основных причин изменение цвета невуса или его формы, а также кровотечение.