Стало известно, можно ли покупать живую рыбу летом Терапевт Тарадеева посоветовала отказаться от покупки живой рыбы летом

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Летом лучше отказаться от покупки живой рыбы из магазина из-за того, что существует риск неправильного хранения товара, посоветовала россиянам врач-терапевт Татьяна Тарадеева. Она рассказала «Газете.Ru», что также не стоит приобретать такой продукт в местах несанкционированной торговли, например вдоль автомобильных трасс или на стихийных рынках. Употребление некачественной рыбы грозит пищевым отравлением, характеризующимся болями в животе, тошнотой, диареей и рвотой.

Безусловно, условия содержания рыбы в аквариуме отражаются на состоянии рыбы и качестве приготовленных блюд, а в конечном итоге и на состоянии здоровья человека. Вода в аквариуме не должна быть водопроводной, но должна быть оптимальной температуры для разного вида рыб, — отметила врач.

По словам терапевта, вода в аквариуме должна быть насыщена кислородом, а среди рыбы не должно быть мертвой. Если же хочется приобрести именно живую рыбу, то следует обратить внимание на ее внешний вид, порекомендовала Тарадеева. Так, покупать продукт можно при отсутствии посторонних запахов и механических повреждений чешуи и кожи. Кроме того, у здоровой рыбы выпуклые прозрачные глаза и красные или розовые жабры.

Терапевт советует варить рыбу не менее 20 минут, а жарить под крышкой — не менее 15–20 минут. А вот при запекании придется ждать около часа. Домой рыбу следует нести в пакете с небольшим количеством воды, в которой она плавала. Приготовить продукт нужно максимум в течение двух часов.

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