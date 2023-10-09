Стало известно, можно ли платить детям за помощь по дому Психолог Слободчиков порекомендовал не платить детям за помощь по дому

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Родителям не стоит платить детям за помощь по дому, рассказал детский и подростковый психолог, профессор Илья Слободчиков. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что, если ребенок отказывается помогать взрослым без оплаты, это указывает на проблемы во взаимоотношениях между членами семьи. Ситуацию, когда родитель начинает давать деньги детям за выполнение домашних дел, можно приравнять к наемному труду, уточнил специалист.

Если вы платите за уборку, то тогда это наемный труд. Если ребенок не хочет помогать по дому без оплаты, то это многое говорит о взаимоотношениях между членами семьи. Ведь если мы живем вместе и не чужие люди, то нам несложно помогать, — пояснил психолог.

Отношения в семье следует выстраивать на готовности помочь друг другу безвозмездно. Ребенок должен понимать, что он может сделать что-то для родителей, если те задерживаются на работе, например разогреть чайник или вымыть посуду. Слободчиков отмечает, что исключением является работа на дачном участке. В такой ситуации родителю действительно стоит оплатить труд ребенка, особенно если взрослый итак собирался нанять для этого работников.

Психолог напомнил, что также не надо платить за хорошие оценки. Ребенок будет учиться не для того, чтобы получить знания, а чтобы заработать. Слободчиков посоветовал объяснять, что хорошие оценки в первую очередь нужны не родителям, а самим детям для дальнейшего развития и карьеры.

Детский психолог Наталья Наумова ранее объяснила, что ребенку нужно прививать самостоятельность в три года, как только он начинает что-то делать один. По ее словам, к школьному возрасту дети уже должны уметь выполнять большинство дел сами.