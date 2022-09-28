Стало известно, можно ли мобилизовать срочников «Объясняем.рф»: срочников могут мобилизовать только после их увольнения в запас

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Солдаты срочной службы могут быть задействованы в рамках мобилизационных мероприятий только в случае, если они будут уволены в запас, сообщает портал «Объясняем.рф». Отмечается, что срочники, которые были призваны на военную службу прошлой осенью, смогут уволиться уже в октябре.

— Могут ли мобилизовать солдата-срочника, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года?

— Могут, но только после его увольнения в запас, — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что в приоритетном порядке будут призываться рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

Председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин заявил, что мобилизация может повлиять на ход призывной кампании, которая начнется с 1 октября. По его словам, может измениться порядок увольнения срочников при подписании контракта. Тем, кто оканчивает службу по призыву, могут предложить службу по контракту, и, если срочник согласится, к нему может быть применена практика частичной мобилизации.

Минобороны России ранее уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В их число попали сотрудники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности. Уточняется, что речь идет о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях. Что касается сотрудников СМИ, они должны работать в системообразующих организациях.