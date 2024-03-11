Стало известно, можно ли кормить кошек блинами Ветеринар Сиротина назвала блины безопасным угощением для кошек

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Фелинолог Ангелина Сиротина назвала блины безопасным угощением для кошек. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ветеринар заявила, что если блюдо сделано из экологически чистых продуктов, то им можно угостить домашних питомцев. Однако, по словам Сиротиной, блины не рекомендуются для кошек, которые сидят на промышленных рационах и ничего не едят, кроме сухого корма.

Если вы делаете блинчики из экологически чистых продуктов, ничего страшного, если вы кусочек дадите своему животному, угостите. Если животное на видоспецифическом питании — это сейчас модная тенденция, правильная, все переходят на натуральное кормление, на здоровое питание — таким животным вообще вреда никакого не будет, если вы дадите кусочек блинчика, — объяснила Сиротина.

Специалист предупредила, что необходимо следить за процессом приготовления блинов, чтобы кошка не налакалась самого состава. Кроме этого, как отметила Сиротина, нельзя допустить, чтобы питомец съел много сливочного масла.

Ветеринар Елена Кайнова ранее заявила, что кошки не любят пить там, где принимают пищу, поскольку вода кажется им отравленной. Она пояснила, что кошка является хищником, а труп пойманной добычи, который лежит несколько дней, может отравить находящиеся рядом источники воды. Эксперт посоветовала разносить миски с едой и водой в разные части помещения.