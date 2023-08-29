Стало известно, можно ли давать детям успокоительные перед школой Педиатр Казаринова посоветовала не давать школьнику успокоительные

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Не следует давать ребенку перед школой успокоительные препараты, их эффективность для улучшения концентрации внимания во время уроков не доказана, посоветовал врач-педиатр Злата Казаринова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что средства растительного происхождения могут действовать только за счет эффекта плацебо, а нейролептики и антидепрессанты ни в коем случае нельзя употреблять без назначения врача.

Если мы говорим об «успокоительных» препаратах растительного происхождения, то нужно отметить, что у таких препаратов нет доказанной эффективности и безопасности. <...> Но если мы говорим о таких препаратах, как нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы, — то купить их можно только по рецепту, после тщательного обследования пациента, — пояснила врач.

Казаринова отметила, что вместо приема успокоительных стоит отправить школьника к детскому психологу. Сделать это рекомендуется не накануне стрессового события, например, непосредственно перед экзаменами, а заранее. Педиатр уточнила, что есть особо тревожные ученики, которые могут терять аппетит и сон из-за нервного напряжения. Родителям важно вовремя обратить на это внимание.

Если у ребенка возникла хронизация проблем — например, появились хроническая усталость, регулярная бессонница, нарушения пищевого поведения, а также, если возникло устойчивое изменение поведения, нужно обратиться к психологу как можно скорее, — заключила специалист.

Консультант по сну Елена Мурадова ранее посоветовала ограничить использование гаджетов ребенком, чтобы наладить режим сна. По ее словам, важно заранее дать школьнику возможность войти в привычный график после каникул.