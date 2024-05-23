Стало известно, может ли Шамарин лишиться генеральского звания и наград Юрист Русяев: Шамарину грозит лишение генеральского звания и госнаград

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Обвиняемому в получении взятки замначальника Генштаба ВС РФ Вадиму Шамарину грозит лишение генеральского звания и государственных наград, заявил юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что суд может применить лишение звания в качестве дополнительного наказания при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Согласно статье 48 УК РФ, при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления суд может применить к виновному в качестве дополнительного наказания лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, — пояснил Русяев.

Юрист напомнил, что, согласно Указу президента России от 2010 года, награжденный может быть лишен госнаград только вступившим в законную силу приговором суда. Как отметил эксперт, тяжкое коррупционное преступление является основанием для такого решения.

Русяев ранее рассказал, что смягчить участь Шамарина могут его заслуги перед государством и вероятное принуждение при совершении преступления. Эксперт уточнил, что напрямую государственные награды не могут повлиять на участь арестованного, но их наличие будет рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами.