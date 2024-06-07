Стало известно, может ли холодильник сломаться из-за магнитиков на двери Технолог Паращук: магнитики на двери холодильника не могут его испортить

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Сувенирные магнитики не могут привести к поломке холодильника, рассказал NEWS.ru сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук. По его словам, создаваемое подобными предметами магнитное поле «ничтожно слабое».

Для достижения какого-либо ничтожно малого взаимодействия с полем сувенирного магнитика необходимо подвести его на расстояние менее 10 см. Это говорит о том, что содержимое холодильника точно не подвергнется воздействию сувенирного магнитика, расположенного на двери холодильника. Равно как и ключевые компоненты точно не пострадают, — объяснил Паращук.

Он отметил, что современные холодильники и подавляющее большинство бытовых электротехнических устройств проходят соответствующие испытания на устойчивость к более сильным внешним магнитным полям, к которым относятся, например, неодимовые магниты. Паращук напомнил, что для минимизации возможного влияния магнитиков на них, не рекомендуется прикреплять их в непосредственной близости к электронным компонентам.

Для минимизации возможного влияния магнитиков на них, не рекомендуется прикреплять их в непосредственной близости к электронным компонентам. Влияние сувенирных магнитиков как на электронные компоненты бытовых электротехнических устройств, так и содержащиеся в них объекты, ничтожно мало и беспокоиться об этом точно не стоит, — подытожил Паращук.

Ранее диетолог Кристина Войт рассказала, что неостывшую еду часто убирают в холодильник, тем самым нарушая его микроклимат, что может вызвать появление бактерий. По ее словам, неправильное хранение может привести к поломке техники и проблемам со здоровьем.