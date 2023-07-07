Стало известно, может ли холера мигрировать с ростовскими арбузами Инфекционист Никифоров призвал не бояться появления холеры из-за арбузов из Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области Роспотребнадзор заявил об обнаружении холероподобной микрофлоры в реке Темерник. Комментируя ситуацию aif.ru, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров поспешил успокоить россиян и призвал не опасаться появления холеры из-за арбузов, которые привозят из этого региона. Он пояснил, что бактерии не живут на корке дольше двух часов, а проникнуть внутрь плода просто не могут.

Многие уверены, что холеру можно привезти к нам с арбузами, овощами или фруктами. Это ошибка. Даже если бахчу поливают водой из загрязненного источника с холерными вибрионами, не страшно. Эти бактерии не живут на арбузной корке дольше двух часов. А внутрь арбуза или овоща они проникнуть не могут. Так что бояться холерных арбузов не надо, — пояснил инфекционист.

Врач уточнил, что в обнаружении холерного вибриона в водоеме нет ничего удивительного. По его словам, это достаточно типичная ситуация. Он предупредил, что риск заболеть появляется, если проглотить воду с возбудителем. Тогда может возникнуть вспышка инфекции. Но чаще всего вибрион просто погибает. В воду при этом бактерия попадает также от человека: это может быть приезжий их тех мест, где болезнь встречается часто, добавил эксперт. Никифоров подчеркнул, что холера не передается через кожу и животных.

Не нужно думать, что все болеют холерой тяжело: так бывает только у одного из нескольких десятков человек, переносящих ее легко и почти без симптомов. У них может быть легкое урчание в животе, диспепсия или однократный понос, — заключил инфекционист.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в нескольких водоемах Ростовской области нашли кишечные бактерии, способные вызвать холеру. Из-за этого в регионе ввели ограничение водопользования в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Жителям запретили купание, ловлю рыбы и использование воды для хозяйственных нужд.