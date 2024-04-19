Стало известно, могут ли сотрудника уволить за внешний вид Инспектор труда Захаренкова: за постоянные нарушения дресс-кода могут уволить

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Кадр из сериала «Офис»

Сотрудника могут уволить за внешний вид, если он будет систематически пренебрегать правилами дресс-кода, предупредила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что основаниями для увольнения могут стать служебные записки и объяснительные.

Если работник будет многократно пренебрегать правилами дресс-кода и у руководства имеются все подтверждающие документы, к примеру служебные записки, объяснения, то работодатель может расстаться с таким сотрудником, — пояснила Захаренкова.

Требования к внешнему виду должны быть прописаны в правилах внутреннего трудового распорядка. С ними работника должны ознакомить при трудоустройстве. Как уточнила инспектор труда, сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности, если нарушение дресс-кода было единоразовым. Также начальник может ограничиться профилактической беседой.

Юрист Елена Рыбакова ранее предупредила, что за опоздание без уважительной причины более чем на четыре часа сотрудник может потерять работу. По ее словам, подобное опоздание работодатель может приравнять к прогулу. При этом разовая задержка на 5–10 минут считается незначительным нарушением.