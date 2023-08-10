Стало известно, могут ли смартфоны в брюках навредить мужскому здоровью Уролог Петрищев: смартфоны в брюках могут навредить мужскому здоровью

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Ношение мобильного телефона в карманах брюк может негативно повлиять на мужское здоровье, сообщил уролог-андролог Владлен Петрищев. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что смартфоны повышают температуру тела и тем самым способны повлиять на качество спермы и возможность зачатия ребенка.

Повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом. Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья. Органы мошонки неслучайно расположены снаружи тела мужчины: сперматозоидам требуется более низкая температура. Также опасность может быть связана с увеличением продукции активных форм кислорода (свободных радикалов), которые способны повреждать спермальную ДНК, — пояснил медик.

Кроме того, по словам Петрищева, плохо на здоровье может отразиться и использование ноутбука, который мужчины зачастую располагают вблизи органов мошонки. Это грозит снижением подвижность половых клеток.

Уролог-андролог Артур Богатырев ранее рассказал, что гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, негативно влияет на здоровье мужчины, повышая риски развития простатита и снижения потенции. Эксперт пояснил, что при сидячем образе жизни нарушается циркуляция крови в области малого таза. Еще одной проблемой, по словам специалиста, является то, что зона паха у мужчин чувствительна к высоким температурам, которые приводят к ухудшению качества сперматозоидов и снижению выработки тестостерона.