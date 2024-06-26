Стало известно, могут ли штрафовать пассажиров за их неприятный запах Глава Союза пассажиров Янков: невозможно штрафовать пассажиров за плохой запах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажиров в общественном транспорте на данный момент невозможно штрафовать за их неприятный запах, рассказал «Москве 24» председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. По его словам, нет объективной возможности как-то это фиксировать.

Проблема дурно пахнущих людей в транспорте обсуждалась неоднократно. Но на самом деле многое сводится к тому, что нет объективной возможности как-то зарегистрировать такой запах, — объяснил эксперт.

Янков отметил, что можно зафиксировать неадекватное поведение пассажиров с помощью камер видеонаблюдения. Однако в случае с запахом, это будет считаться мнением других пассажиров или правоохранителей.

Эта норма не поддается правоприменению, добавил специалист. Если такую инициативу поддержат, нужно будет создать прибор по примеру алкотестера, который будет фиксировать неприятные запахи, подытожил Янков.

Ранее автоэксперт Константин Крохмаль рассказал, что размер штрафа за опасное вождение нужно определять по стоимости машины. По его словам, для автомобилей премиум-класса штрафы должны быть до 500 тысяч рублей. Эксперт отметил, что штраф за опасное вождение на машине премиум-класса должен быть больше, чем за вождение на классической русской или китайской машине.