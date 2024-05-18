Стало известно, могут ли россиянки запретить экс-мужьям приближаться к себе Адвокат Шабанова: суд не может запретить экс-супругам следить друг за другом

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В России не существует таких мер по запрету бывшему супругу приближаться к бывшей жене, как это порой показывают в голливудских фильмах, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Шабанова. Однако, уточнила эксперт, есть ряд санкций для особо опасных преступников.

В некоторых странах, где действует эта норма, суд выдает запрет на приближение к объекту преследования. К сожалению, в РФ таких средств запрета не существует, но есть определенные санкции для особо опасных преступников. Например, был известный скопинский маньяк Виктор Мохов, которому запретили после его освобождения из колонии посещать массовые мероприятия по району проживания, по ночам он обязан был сидеть дома, — объяснила собеседница.

Шабанова напомнила, что в 2023 году в Госдуму был внесен законопроект о запрете приближаться к человеку при определенных обстоятельствах. Но он не был поддержан правительством РФ со ссылкой на то, что введение в кодекс специального регулирования запретов для нарушителя на приближение к гражданину может привести к коллизиям с установленным процессуальным законодательством. Хотя было отмечено, что такой законопроект будет доработан с учетом замечаний.

Она отметила, что если все же закон примут, то супругу, который угрожает расправой или другими агрессивными действиями в отношении бывшей спутницы, запретят к ней приближаться на определенное расстояние.

В настоящее время в России существует только запрет в рамках статьи 105.1 Уголовно-процессуального кодекса — это запрет преследователю совершать конкретные действия во время расследования уголовного дела. Но бывает, что такое дело не возбуждается, а человек страдает от назойливых звонков или присутствия неприятных личностей, — резюмировала адвокат.

Ранее Екатеринбург потрясла история жестокого убийства. По предварительной информации следствия, 30-летнюю горожанку на глазах у прохожих из ревности зарезал бывший супруг. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полиция уже задержала подозреваемого. По его данным, орудие убийства мужчина успел выбросить до задержания. Представитель МВД добавил, что подозреваемый уже дважды был судим за грабежи и единожды — за мошенничество.