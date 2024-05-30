Стало известно, могут ли россияне приехать с флагом страны на Олимпиаду Юрист Анцелович: россияне могут ходить с флагом за пределами объектов Олимпиады

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Россияне, которые решат поехать на Олимпиаду-2024 во Францию, могут ходить с флагом родной страны за пределами объектов проведения соревнований, рассказала NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелович. Эксперт подчеркнула, что флаг и гимн запрещены не по времени проведения, а по месту. По ее словам, на остальные объекты в Париже эти ограничения Международный олимпийский комитет установить не может.

Флаг и гимн запрещены не по времени проведения, а по месту проведения. Они запрещены на всех олимпийских объектах, на которые распространяется компетенция оргкомитета Олимпийских игр в Париже. На этих объектах в любой момент не могут быть выставлены российские и белорусские флаги, а также звучать гимны этих стран. За пределами олимпийских объектов, конечно, компетенция МОК и оргкомитета не распространяется, — пояснила Анцелович.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее заявил, что в России Олимпийские игры будут смотреть любящие страну и спорт граждане. Он отметил, что поддерживает российских спортсменов, которые будут принимать участие в нейтральном статусе. При этом комментатор подчеркнул, что пока неизвестно, будут ли показывать трансляцию в РФ.