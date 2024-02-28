Стало известно, могут ли российские адвокаты подрабатывать самозанятыми Депутат Говырин: российские адвокаты имеют право оформить самозанятость

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Российские адвокаты имеют право вести деятельность в качестве самозанятого, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Юрист в данном статусе должны сделать акцент именно на профессиональной деятельности, подчеркнул парламентарий.

Адвокат, в силу абз. 3 п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики, вправе работать в качестве самозанятого, только делая акцент именно на профессиональной деятельности — адвокатуре. Доходы от другой деятельности не должны наносить ущерб авторитету адвокатуры; осуществляя деятельность в качестве самозанятого, адвокат должен соблюдать положения законодательства, регулирующего соответствующие правоотношения, в том числе в части налогообложения, — добавил Говырин.

Он напомнил: п. 12 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» не допускает применения предусмотренных этим законом правил при налогообложении дохода от адвокатской деятельности. Собеседник объяснил, что, если адвокат будет вести какую-либо деятельность в качестве самозанятого, ее нельзя вести в целях несоблюдения или обхода требований Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Иначе такая деятельностью будет основанием для реагирования органов адвокатского самоуправления и возможного привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, — подытожил Говырин.

Ранее Говырин сообщал NEWS.ru о появлении в январе 2024 года в России первой единой онлайн-базы государственного имущества для нужд малого и среднего предпринимательства. Она облегчит представителям бизнеса поиск и аренду офисов, отметил депутат Госдумы.