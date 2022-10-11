Стало известно, могут ли работники военкомата вручать пустой бланк повестки «Объясняем.рф»: работники военкомата не имеют право вручать пустой бланк повестки

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сотрудники военкомата не имеют право выдавать гражданам пустые бланки повесток на подпись, пишут авторы портала «Объясняем.рф». Также они не могут заполнять повестки непосредственно на улице, перед вручением. По данным портала, документ должен быть оформлен заблаговременно, а на самой повестке должны присутствовать подпись начальника военкомата и официальная печать.

- Может ли сотрудник полиции или военкомата, имея на руках пустой бланк повестки, заполнить повестку непосредственно на улице, перед вручением гражданину или она должна быть уже заполнена?

- Нет, не может. Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что россиянам, подпадающим под призыв в рамках мобилизации, могут вручить повестку в регионе, отличном от места регистрации. В сообщении отмечается, что если гражданин зарегистрирован в одном городе, но работает в другом, то ему могут вручить повестку по месту работы.

Ранее стало известно, что вручение мобилизационных повесток может происходить круглосуточно. Отмечается, что доставка повестки ночью не является нарушением.