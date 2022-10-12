Стало известно, могут ли мобилизованные сами проходить медкомиссию «Объясняем.рф»: подлежащие мобилизации могут проходить медкомиссию самостоятельно, а не через военкомат

Фото: Министерство обороны РФ

Граждане, подлежащие частичной мобилизации, могут проходить медкомиссию самостоятельно, а не через военкомат, сообщается на портале «Объясняем.рф». Однако окончательное решение о том, годен ли человек к военной службе, будет приниматься призывной комиссией.

Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что СПЧ подготовил пакет предложений правительству, касающихся мобилизации. В нем, в частности, говорится о необходимости введения обязательных медкомиссий для резервистов, поскольку жалобы на отсутствие медицинского контроля и случаи призыва людей с тяжелыми хроническими заболеваниями поступают в СПЧ из регионов уже давно.

Также СПЧ предлагает установить критерии брони от мобилизации, включая номера специальностей, разбивку по возрасту и наличию военно-учетной специальности. Кроме того, в совете считают, что в перечень не подлежащих мобилизации следует включить священнослужителей и молодых ученых.