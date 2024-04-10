Стало известно мнение россиян о влиянии РФ на мировой арене ВЦИОМ: почти 80% россиян считают РФ влиятельной на международной арене

Около 79% опрошенных россиян высоко оценили влияние Москвы на международной арене, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно исследованию, 87% респондентов сочли, что пик влиятельности страны пришелся на 2017 год.

В целом россияне высоко оценивают влияние нашей страны на международной арене, о чем с той или иной степенью уверенности заявили 8 из 10 опрошенных (79%), — говорится в исследовании.

Более половины (58%) опрошенных заявили, что считают влияние России на мировые дела минимальным в 2008 году. Каждый седьмой респондент (14%) заявил, что у Москвы малое или практически никакое влияние в мире.

Также 41% россиян выразил мнение, что в этом столетии Россия должна сосредоточить свои усилия на том, чтобы стать одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран. 37% хотят возвращения статуса супердержавы, каким обладал СССР.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью 29 марта 2024 года. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, предельная погрешность не превышает 2,5%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что уровень патриотизма в российском обществе достиг максимальных значений и составляет 94%. При этом безусловными патриотами себя считают 62% опрошенных, что больше прошлогоднего показателя на 10%.