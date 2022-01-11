Стало известно местонахождение Шендеровича

Журналист и писатель Виктор Шендерович (лицо, исполняющее функции иностранного агента) на данный момент находится в польской столице Варшаве. О его местонахождении сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По информации издания, Шендерович, ранее объявивший об отъезде из России, вылетел в Варшаву 28 декабря 2021 года.

О планах покинуть Россию Шендерович объявил в январе. Он уточнил, что принял это решение из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина, который перешёл к «шантажу уголовными статьями».

Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля 20 лет напролёт бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес, — заявил Шендерович.

Ранее сообщалось, что в Кремле не считают, что планы Шендеровича покинуть Россию связаны с его объявлением иноагентом. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь идёт о попытке скрыться от суда по претензиям оппонентов.

Шендерович рассказал, что вынужден покинуть страну из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина, который 30 декабря подал заявление в московское МВД с требованием возбудить против писателя уголовное дело о клевете из-за его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Писатель отметил, что после штрафов стал объектом шантажа «уголовными статьями» и «принял решение переждать снаружи». По его словам, вынужденный отъезд с родины для него является «лишением свободы».