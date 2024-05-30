Стало известно место захоронения Анастасии Заворотнюк SHOT: Заворотнюк похоронят рядом с близкими на Анкудиновском кладбище

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Московской области, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на окружение артистки. Отмечается, что она будет покоиться рядом с отцом и братом.

Кладбище находится недалеко от поселка Крекшино, именно там актриса в 2014-м похоронила своего отца — режиссера Юрия Заворотнюка. Здесь же покоятся брат Заворотнюк Святослав и его жена Надежда.

Отмечается, что в Крекшино подмосковный дом Заворотнюк. Сейчас там находятся дети актрисы 23-летний Майкл и 28-летняя Анна Стрюковы. Организацией похорон занимается сын Анастасии. Отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня в том же населенном пункте.

Актер Стас Садальский опубликовал переписку со звездой «Моей прекрасной няни». На скриншоте видно, как артист признается в любви Анастасии и предлагает помощь в лечении. Сообщение осталось непрочитанным, вероятно, именно в тот период состояние актрисы начало ухудшаться, из-за она не заходила в соцсети и не отвечала на СМС.

Актриса умерла после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Ей было 53 года. NEWS.ru поговорил с врачом-онкологом и узнал, что такое глиобластома и почему она опаснее других онкологических заболеваний, сколько в среднем живут с таким диагнозом, каковы шансы на выздоровление и где лучше лечение — в России или за рубежом.