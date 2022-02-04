Стало известно, куда жаловаться при отсутствии индексации зарплаты

В случае, если работодатель не проводит индексацию заработной платы, работник может образаться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова. По её словам, индексация зарплат работников являетя одной из обязанностей работодателя и он обязан её соблюдать.

По словам Ибрагимовой, статья 130 ТК РФ определяет в качестве одной из государственных гарантий по оплате труда работников обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты.

Индексация — это гарантия, которую обязан предоставить каждый работодатель независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, — объяснила эксперт.

В случае, если работник пожалуется в трудовую инспекцию или прокуратуру, те будут обязаны организовать внепланову проверку в организации. Еще один вариант решения ситуации — рассмотрение трудового спора в суде.

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