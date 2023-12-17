Стало известно, куда выгоднее полететь на отдых в новогодние каникулы Билеты из Москвы в Петербург стали самыми доступными на время новогодних каникул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики выяснили, что авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород стали самыми доступными на время новогодних каникул, результаты исследования публикует RT. Также среди наиболее выгодных направлений значатся Казань, Калининград и Архангельск, билеты в эти города стоят от девяти до 17 тысяч рублей туда-обратно.

Улететь за границу на новогодние выходные из столицы можно от 22 тысяч рублей, например, в Минск. При этом цены на дальние направления, в Баку, Ташкент, Бишкек, Стамбул и Абу-Даби, составляют от 38 до 53 тысяч рублей.

Для жителей Северной столицы дешевле всего будет отправиться в Москву, Казань, Архангельск, Екатеринбург и Нижний Новгород, перелет обойдется в 11-17 тысяч рублей. Петербуржцам, как и москвичам, выбрав отдых за рубежом, выгоднее всего лететь в столицу Белоруссии, стоимость начинает от 19 тысяч рублей. За перелет в Ташкент, Ош, Стамбул, Ереван и Баку придется отдать 34-62 тысячи рублей.

Ранее трэвэл-блогер Наталия Ансталь рассказала, что в России есть множество направлений, на которые стоит обратить внимание при выборе места для новогоднего семейного отдыха. К таковым она отнесла Великий Устюг, Кострому, карельскую Рускеалу, Калининград, а также Москву, Санкт-Петербург и Камчатку.