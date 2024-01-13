Стало известно, куда отправится высланный из Латвии пенсионер Губернатор Ведерников: высланный из Латвии пенсионер отправится в Калининград

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Борис Катков

82-летний военный пенсионер Борис Катков, которого власти Латвии выдворили из страны, отправится в Калининград, сообщил в Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сейчас пожилой человек находится в Пскове.

Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Григорьевич Катков решил отправиться дальше, в Калининград. Он много лет работал там и хочет вернуться в Калининград, — уточнил губернатор.

Ведерников добавил, что уже связался с главой Калининградской области Антоном Алихановым и объяснил ситуацию. Алиханов заверил, что к приезду пенсионера подготовят все необходимое для размещения и уделят россиянину максимальное внимание. Ведерников также пообещал обеспечить Каткову комфортный переезд.

Ранее посольство России в Латвии заявило, что принудительная депортация 82-летнего российского военного пенсионера является «показательной расправой» латвийских властей. Пресс-служба дипмиссии назвала происходящее «очередной провокационной выходкой» и призвала международные правозащитные структуры дать оценку действиям руководства страны.

Сам Катков рассказывал, что от сдачи экзамена по латышскому языку он официально освобожден из-за возраста. Остальные документы на продление ВНЖ оформил, но тем не менее его принудили к отъезду с запретом на возвращение.