Стало известно, куда отправили Яшина из московского СИЗО Илью Яшина этапировали в Удмуртию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Осужденный на восемь с половиной лет экс-мундеп Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из Москвы был отправлен в СИЗО-1 в городе Ижевске, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт в соцсетях. До этого политик находился в СИЗО-4 Москвы.

Илья Яшин этапирован в СИЗО-1 Удмуртии (г. Ижевск). <...> Так Илью и его семью (мама как раз записалась 29-го на свидание) поздравили с наступающим Новым годом, — пишет адвокат.

Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. На днях адвокаты бывшего муниципального депутата Ильи Яшина обжаловали его приговор.

Согласно позиции суда, бывший мундеп распространил ложную информацию о произошедшем в украинском городе Буча, «руководствуясь мотивами политической ненависти». Вина политика, по словам судьи, подтверждается показаниями свидетеля — сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД. Согласно тексту приговора, тот факт, что Яшин «испытывает ненависть к российским государственным институтам», подтверждают публикации в СМИ.