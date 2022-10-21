Стало известно, куда направят женщин в случае их призыва Генерал Болдырев: в случае призыва женщин отправят работать медиками и связистами

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В случае призыва женщин в России на военную службу они смогут участвовать в военных действиях в качестве медиков и связистов в тылу, сообщил URA.RU генерал армии запаса Владимир Болдырев. Он подчеркнул, что призванные женщины должны будут обладать высоким профессионализмом, быть здоровыми, выдержанными и преданными делу и стране.

Если женщин будут призывать, то есть много мест их применения. В первую очередь, это медики. Второе — это узлы связи в тылу. Также тыловые подразделения, например, продовольственные, вещевые, ремонтные, прачечные и мастерские. Это их основное место в военное время, — заявилБолдырев.

Между тем завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин уточнил, что в России есть опыт подготовки женщин-военнослужащих в том числе в войсках противовоздушной обороны и автоматизированных системах управления войсками. Кроме того, самих женщин привлекают льготы и возможность устроить личную жизнь в мужской организации, которой является армия.

Если будут открыты какие-то специальности, то девушки с удовольствием пойдут, — подчеркнул Кошкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках проведения частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. В ведомстве добавили, что это касается всех лиц женского пола вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и иных обстоятельств.