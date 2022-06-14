Стало известно, куда этапировали Навального Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области

Фото: АГН «Москва»

Алексей Навальный

Осужденный оппозиционер Алексей Навальный этапирован из Покровской колонии общего режима в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан. Новый приговор по делу Навального ранее вступил в силу.

Он (Навальный. — NEWS.ru) прибыл в ИК-6. Прибыл и находится там, — сказал Яжан.

Дело о мошенничестве в отношении Навального было возбуждено больше года назад. Следствие установило, что оппозиционер незаконно присвоил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Второе дело было связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, вынесшей приговор Навальному за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, в ходе которого его оштрафовали на сумму в 850 тысяч рублей.

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.