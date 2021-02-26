Журналисты узнали, куда этапировали Навального

https://static.news.ru/photo/7bfcd708-7847-11eb-a77f-96000091f725_660.jpg Фото: Gennady Grachev/wikipedia.org

Журналисты выяснили, в какую колонию доставили оппозиционера Алексея Навального, которого накануне вывели из московского СИЗО «Матросская Тишина».

Политика этапировали в исправительную колонию № 6 в подмосковной Коломне, сообщил Life Shot со ссылкой на источник. По данным издания, Навальный добрался до места заключения за три часа в сопровождении конвоя.

При этом директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Иван Жданов сообщил, что у соратников Навального нет подтверждения этой информации.

У нас нет пока подтверждения информации про Коломну, — написал он в Twitter.

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Адвокат Навального Вадим Кобзев также пока не имеет информации о месте заключения своего подзащитного.

Колония в течение 10 дней с момента прибытия обязана уведомить родственников. Она отправит письмо, которое будет идти ещё 10 дней, — сказал он.

Он предложил членам Общественной наблюдательной комиссии Московской области посетить коломенскую колонию и удостовериться в этой информации, передают «Открытые медиа».

При этом в самой колонии опровергли поступление Навального.

Вы по Навальному? Опровергаю! Никого не привозили, ничего нет, — сказал дежурный журналисту «МБХ Медиа».

Накануне директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Навального этапировали в колонию. Он не рассказал, куда отправили оппозиционера. Адвокатам Навального в СИЗО также отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел при возвращении из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», однако Россия отказалась исполнять это решение, писал NEWS.ru.