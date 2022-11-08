Стало известно, куда направлялся кортеж Путина по Тверской улице Москвы Путин посетил московскую выставку в честь парада 7 ноября 1941-го

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Кортеж президента РФ Владимира Путина

Кортеж президента России Владимира Путина ехал на выставку в честь парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, пишет URA.RU. Ранее в Telegram-канале «Вы слушали Маяк» появилось сообщение о том, что в центре Москвы проехал президентский кортеж, но информации, куда он направлялся, не было.

Специально для президента выставку продлили еще на один день, хотя проводили с 5 по 7 ноября. Вчера, 7 ноября, глава государства посетить ее не смог, поскольку встречался с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

С 5 по 7 ноября на Красной площади был открыт интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Такой формат проведения традиционного военного парада был применен впервые. На платформе инсталляции «Белорусский вокзал» гости увидели театрализованные представления проводов ополченцев. На видеоэкранах — кадры о трудовых буднях женщин в тылу.

На Красной площади установили различные инсталляции и показали театрализованные представления, в которых приняли участие более 150 артистов. Так, на сцене культпавильона выступила агитбригада. Здесь же показали знаковые фильмы на военную тему: «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), игровые фильмы «Первый Оскар» (2022) и «Подольские курсанты» (2020).