Раскрыта судьба подаренных Путину северных оленей Подаренные Путину олени освоились в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге

Фото: t.me/Moscowzoo_official

Два северных оленя, которые были подарены президенту России Владимиру Путину ямальской семьей, уже освоились в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила в Telegram пресс-служба Московского зоопарка, филиал которого расположен в этом городе. Отмечается, что животные чувствуют себя хорошо и спокойно относятся к сотрудникам зоосада.

Несколько дней назад в зоосад в вотчине Деда Мороза прибыли два северных оленя, ставшие подарком президенту России от ямальской семьи Пяк. Мама и малыш уже успели освоиться на временной карантинной территории и чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении.

Уточняется, что олени не боятся людей и активно общаются с сотрудниками зоосада: детеныш привыкает к взрослой пище, однако сейчас большую часть его рациона (70%) составляет молоко матери. Кроме того, специалисты ведут круглосуточное наблюдение за животными, в том числе из-за высокой температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что олениху редкого белого окраса, подаренную Путину, пока называют Березкой, но в резиденции Деда Мороза ей дадут новую и окончательную кличку. Животное и ее детеныша главе государства вручила чета Енкси и Зои Пяк, которых он поздравил с золотой свадьбой.