Стало известно, кто выиграл квартиру на викторине «Опорный край» Житель Екатеринбурга выиграл квартиру на викторине «Опорный край» на Урале

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Победителем викторины «Опорный край» в Свердловской области оказался подчиненный ее главного организатора, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Мероприятие проводилось в регионе во время выборов президента России, для участия в нем нужно было проголосовать.

Отмечается, что итоги розыгрыша подвели накануне, 12 апреля. Одним из победителей оказался житель Екатеринбурга Александр, который на протяжении 19 лет работает водителем в «Областной газете». Директором этого издания является Антон Третьяков, который также был руководителем организационного комитета викторины. Александр, выигравший квартиру, признался, что около шести раз проверял купон после оглашения победителей. Мужчина также заявил, что очень рад победе, но теперь нужно решить вопрос с деньгами, чтобы заплатить налог.

Проверил купон вчера несколько раз, чтобы убедиться в выигрыше, а потом позвонил и рассказал всем родственникам, — отметил он.

Ранее стало известно, что член избиркома Оксана Башева стала победительницей розыгрыша УАЗ «Патриот» в Ульяновской области. По словам организатора викторины, все победители викторины — случайные люди, никаких предпочтений при розыгрыше не было.