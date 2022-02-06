В России планируют ввести продуктовые карточки для пенсионеров и малоимущих

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев раскрыл подробности введения в стране продуктовых карточек. Согласно законопроекту, который подготовила Госдума, право на них будут иметь пенсионеры, инвалиды, а также многодетные семьи, чей доход составляет менее двух прожиточных минимумов, т. е. менее 25 тысяч рублей, передаёт АБН.

В Государственной думе разработали проект закона о продуктовых картах для нуждающихся граждан России. Систему планируют запустить в марте 2022 года. По мнению Беляева, речь идёт не о ежемесячных выплатах, так как с учётом 42,6 млн пенсионеров в стране эта сумма окажется неподъёмной для Пенсионного фонда.

Если сумма указана из расчёта на год, ежемесячное пособие составит порядка одной тысячи рублей. <...> Это небольшая сумма, но любая поддержка лучше её отсутствия. Учитывая спектр товаров, на которые пенсионеры тратят основную долю пособий, даже такая мера будет для них ощутимой, — отметил эксперт.

Другой положительный эффект от запуска данной программы в России, по словам Беляева, заключается в том, что это привлечёт дополнительные средства на внутренний рынок, что увеличит совокупный потребительский спрос и даст импульс производителям определённой продукции, так как эти талоны можно будет тратить на продовольствие и товары первой необходимости только отечественного производства.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал введение продовольственных сертификатов для малоимущих абсолютно правильной идеей, потому что некоторым людям по состоянию здоровья нельзя потреблять определённые продукты, отметил он. По словам парламентария, меры поддержки уже реализуются во многих регионах России: где-то выделяют средства, а где-то — продуктовые наборы или горячее питание. Он уточнил: с таким сертификатом человек сможет в любое время приобрести необходимые ему продукты из утверждённого правительством перечня товаров.