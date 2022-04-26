Стало известно, кто мог устроить стрельбу в детсаду под Ульяновском

Стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, по данным Telegram-канала «112», открыл 26-летний Руслан Ахтямов, который утром поехал вместе с пенсионером Александром Дрониным на охоту. С собой они взяли ружьё Иж-27, из которого позже стрелял злоумышленник. Мотив преступления пока неизвестен. Уточняется, что мужчина вёл замкнутый образ жизни.

Как стало известно ранее, оружие принадлежит 68-летнему Александру Дронину. По словам его жены, утром он уехал пострелять из ружья на своей «Ниве», но домой ещё не возвращался и не выходил на связь. Следователи не исключают версию, что Ахтямов мог застрелить пенсионера, забрать ружьё и отправиться в детсад.

26 апреля Ахтямов пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма под Ульяновском с ружьём. Он ударил сотрудницу учреждения, которая в тот момент мыла крыльцо, поднялся на второй этаж и открыл стрельбу. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых двое детей, воспитательница и сам стрелок, который покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. Попасть в детсад для него не составило труда, так как в учреждении нет охранника.