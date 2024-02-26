Стало известно, кто сможет получить страховое возмещение от КИВИ Банка АСВ: страховое возмещение от КИВИ Банка получат около 300 человек

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Размер страховой ответственности перед вкладчиками КИВИ Банка составляет 4,3 млрд рублей, страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 26 февраля АСВ проведет конкурс по выбору банка-агента для выплаты страхового возмещения, его итоги будут подведены 27 февраля.

Согласно реестру, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 млрд рублей. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и девять тысяч юридических лиц, — сказано в сообщении.

Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также в связи с нарушением нормативных актов Банка России. По словам финансового аналитика Александра Разуваева, вкладчикам могут вернуть деньги до 8 марта.

Между тем стало известно, что мошенники начали создавать сайты — двойники КИВИ Банка. По словам специалистов, злоумышленники предлагают клиентам банка услугу по выводу средств из кредитной организации за вознаграждение. В АСВ предостерегают граждан от пользования такими сайтами, так как мошенники перестают выходить на связь после получения денег.